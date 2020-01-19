طولان: نفسية لاعبي إنبي كانت «زيرو» بسبب معاملة المدرب السابق

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يرى حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أنه كان محظوظا بتوقف الدوري المصري لمدة 50 يوما، والذي نجح خلالها بتحسين النواحي البدنية والفنية.

وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "توليت مسؤولية الفريق ولديه نقطة واحدة من 4 مباريات، الفريق كان مستواه البدني لا يزيد عن 30% ".

وتابع: "نفسية اللاعبين كانت (زيرو) في ظل معاملة سيئة وسباب من المدرب السابق بشكل لا يليق بنادي إنبي".

وأضاف: "كنت محظوظا بتوقف الدوري لما يقرب من 50 يوما استطعت خلالها تحسين النواحي البدنية والفنية".

وأردف: "لا أقدم أداء ممتعا، لكن ما يهمني حاليا النتائج وتجميع النقاط لأن الدور الثاني سيكون أصعب".

واختتم: "سمعت أن المدرب السابق يقول إن نتائج إنبي نتاج عام كامل، وأنه من اختار هؤلاء اللاعبين، فلماذا لم يحقق بهم نتائج جيدة".