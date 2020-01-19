واجه برنامج «the voice kids» الذي حملة هجومية شرسة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، الذين أحزنهم خروج الموهبة المصرية «هايدي محمد» من المسابقة دون أن يختارها أيًا من المحكمين الثلاثة، عاصي الحلاني، ونانسي عجرم، ومحمد حماقي، رغم إجادتها غناء مقطع من أغنية "هذه ليلتي" للمطربة الراحلة أم كلثوم.



ويتصدر اسم الموهوبة المصرية مواقع السوشيال ميديا عقب خروجها من حلقة ، أمس السبت، وإصابتها بصدمة عصبية أفقدتها القدرة على النطق،



وفي تصريحات صحفية لأم الطفلة الموهوبة، أكدت أن ابنتها تنعم بحالة صحية جيدة، فور تصدر اسمها لمواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة التي نالتها من الجميع بسبب موهبتها الكبيرة التي تفوق عمرها، فضلًا عن تلقيها عروضًا كثيرة للمشاركة في تسجيل أغاني خاصة بها والمشاركة في حفلات غنائية.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث حول حذف فيديو الموهوبة المصرية من المقاطع الخاصة بالقناة، ولكن الفضائية لم تحذف مقطع الموهوبة



وبرر مسئولي القناة خروج الفتاة المصرية الموهوبة من المسابقة بأنه أمر طبيعي نظرًا لقوة المنافسة، وأن البقاء للأكثر موهبة، مدللين على أن هناك مواهب قوية خرجت من المسابقة ولم يواجه البرنامج هذه الأزمة.