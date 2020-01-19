إصابة اثنين من رجال الشرطة خلال تجمع احتجاجي في هونج كونج

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تعرض اثنان من رجال الشرطة للضرب خلال تجمع احتجاجي في هونج كونج، جرى تفريقه بعدما تحول لاشتباكات عنيفة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رجلي الشرطة أصيبا في رأسهما عقب أن تعرضا لهجوم بالعصى وأسلحة أخرى بالقرب من التجمع الاحتجاجي في شاتير جاردن بمنطقة سنترال بزنس.

وكانت شرطة هونج كونج قد أطلقت الغاز المسيل للدموع على التجمع الاحتجاجي لتفريقه عقب وقوع اشتباكات.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها طالبت منظمي التجمع بإنهائه بعد ظهور سلوك عدائي من جانب بعض المشاركين.

وأضاف البيان أن المشاركين ألقوا أغراضا على رجال الشرطة، كما اشتبك أفراد الشرطة مع المتظاهرين الذين قطعوا الطرق وأضرموا النيران.