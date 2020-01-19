350 ألف يورو تعويضات لضحايا ومصابي الهجوم على معبد يهودي بألمانيا

كشف تقرير صحفي أن ضحايا ومصابي الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاله الألمانية حصلوا حتى الآن على تعويضات بقيمة 350 ألف يورو.

وأوضحت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن وزارة العدل الألمانية أكدت هذه البيانات.

وبحسب التقرير الصحفي، تم دفع إجمالي 60 ألف يورو لاثنين من أهالي المتوفين، و15 ألف يورو لشخص آخر من ذوي المتوفين، وحصل 55 شخصا على إعانات فورية بقيمة خمسة آلاف يورو لكل منهم حتى مطلع يناير الجاري.

يذكر أن رجلا حاول اقتحام معبد يهودي في مدينة هاله بقوة السلاح في أكتوبر الماضي. وكان يوجد وقت محاولة الهجوم حوالي 50 شخصا داخل المعبد للاحتفال بأهم عيد يهودي، يوم كيبور (عيد الغفران).

ولكن الرجل فشل في محاولته، وخلال فراره، أصاب سيدة من المارة تبلغ من العمر 40 عاما ورجلا يبلغ من العمر 41 عاما بطلقات نارية، فضلا عن وجود عدد من المصابين إثر الهجوم.

واعترف المتهم "شتفان ب." البالغ من العمر 27 عاما بمحاولة الهجوم، وكان لديه دوافع يمينية متطرفة ومعادية للسامية، ويقبع حاليا قيد الحبس الاحتياطي.