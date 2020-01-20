حملة إزالة الأكشاك والإشغالات بمنطقتي عمارات أولي بالرعاية ومصنع العلف بالحمام

أزال مجلس مدينة الحمام برئاسه المهندس مسعد عبد الهادي الشحات، الإشغالات الكائنة بمنطقة مصنع العلف والتي هي عبارة عن أكشاك بدون ترخيص، وليس لها أي نشاط وتمثل عائق للشارع، بالإضافة إلى إزالة إشغالات منطقه عمارات الأولي بالرعاية، وذلك للعمل على فتح الطريق وتهذيب المنطقة، وتركيب كشافات جديدة وتصليح عدد آخر لإنارته بشارع مصنع العلف.



وذلك في إطار القضاء على العشوائيات والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المرور وتوسعه الشارع، وإعادة الشكل الجمالي للمدينه مع استمرار الحملات لإعادة الانضباط لشوارع المدينة.



وناشد، رئيس المركز الأهالي بعدم وضع إشغالات تعوق الطريق، كما دعا منطقة حفر الباطن بإصلاح وصلات الصرف الصحي، وذلك حفاظًا على المنطقة والصحة العامة، مع العمل خلال الأيام المقبلة داخل سوق الباعة الجائلين، وعمل صرف مستديم لمياه الأمطار وردم السوق وإزالة آثار الشتاء.



وأشار إلى أن هذا الحملة تأتي ضمن مجموعة من الحملات بهدف توسعة الشارع وإعادة الشكل الجمالي للمدينة، مع استمرار الحملات لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لرؤساء المدن، باستمرار العمل للحفاظ على الشكل الحضاري ومنع أي إشغالات وإعادة الانضباط لشوارع ومدن المحافظة، موجهًا الشكر للأهالي الحمام علي تعاونهم مع الوحدة المحلية بإزالة الإشغالات والمشاركة في النظافة العامة للمدينة.