البحرية السريلانكية تنقذ 4 صيادين هنود بعد انقلاب قاربهم

ذكر مسؤولو إدارة الثروة السمكية، أن البحرية السريلانكية أنقذت أربعة صيادين من ولاية "تاميل نادو" الهندية بعد انقلاب قاربهم بسبب رياح قوية، قبالة مياه الدولة الجزيرة، اليوم الأحد.

وقالت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم الأحد، إن الصيادين كانوا يصطادون قبالة منطقة "نيدونثيفو" على بعد 32 ميلا بحريا قبالة سريلانكا عندما انقلب قاربهم.

وذكر المسؤولون أن قارب دورية تابعا للبحرية السريلانكية رصد أفراد الطاقم في البحر وأنقذهم.

وأضاف المسؤولون أنه تم اعتقال الصيادين لاحقا بسبب ما تردد من صيدهم في المياه الإقليمية للدولة الجزيرة وتم اقتيادهم إلى منطقة "كانكينسانثوراي".