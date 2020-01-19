شرطة هونج كونج تفرق مسيرة احتجاجية بعد وقوع اشتباكات

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع على تجمع احتجاجي لتفريقه عقب وقوع اشتباكات عنيفة بوسط المدينة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التجمع بدأ في منطقة شاتير جاردن سلميا، ولكن الشرطة أمرت بتفريقه بعدما أصدرت أوامرها بإنهاء التجمع بسبب السلوك العدائي من قبل المتظاهرين.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها طالبت منظمي التجمع بإنهائه بعد ظهور سلوك عدائي من جانب بعض المشاركين.

وأضاف البيان أن المشاركين ألقوا أغراضا على رجال الشرطة، كما اشتبك أفراد الشرطة مع المتظاهرين الذين قطعوا الطرق وأضرموا النيران.

وقد قام رجال الشرطة بتقييد حرية عدد من المشاركين في التجمع.

وجاءت هذه المظاهرات استكمالا لأنشطة احتجاجية تشهدها هونج كونج منذ سبعة أشهر للاحتجاج على مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا رسميا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للبر الرئيسس الصيني.

وقد توسعت مطالب المحتجين لتشمل المطالبة بمزيد من الديمقراطية وفتح تحقيق مستقل بشأن سلوك الشرطة.

وقال أحد منظمي مسيرة اليوم: " نعتقد أننا في حاجة اليوم لجعل العالم يركز على هونج كونج مجددا. خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما كان يركز العالم على إيران أو حتى الانتخابات التايوانية، ولكن الآن، حان الوقت لكي ينظر العالم مجددا لهونج كونج".

وأضاف" انتخابات المجلس التشريعي سوف تجرى هذا العام، وإذا رفضت الحكومة إعطائنا حق الاقتراع العام المباشر، فذلك سوف يكون بمثابة دلالة على أن السلطات مازالت تقمع حقوقنا الانسانية وحرياتنا وديمقراطيتنا ".