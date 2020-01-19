قال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، جرى اليوم الأحد، أعمال الرفع المساحي لعملية حماية مدينة طابا من أخطار السيول ضمن مشروعات المرحلة الثانية.

وأضاف «فريد»، أنه جرى إسناد مشروع تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الحماية من أخطار السيول، للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

وأكد أنه جرى الانتهاء من إنشاء سد، و بحيرتين، وحاجزين، و3 معابر إيرلندية، و 5 قنوات، وذلك ضمن المرحلة الأولى لحماية مدينة طابا من أخطار السيول.