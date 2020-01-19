السفير «الريدي»: كتاب «أمريكا وثورة 19» يؤكد أن «أبو الغار» ليس طبيبًا عالمًا فقط بل أديب ومؤرخ

في أمسية ثقافية، جمعت رجال التاريخ والقانون والإعلام والدبلوماسية المصرية، والشخصيات العامة البارزة، ناقش الدكتور محمد أبو الغار، أحدث مؤلفاته كتاب «أمريكا وثورة 1919.. سراب وعد ويلسون»، الصادر حديثًا عن دار الشروق، وذلك مساء اليوم الأحد، في مكتبة مصر العامة بالدقي.



أدار اللقاء السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، بحضور المؤرخ الكبير أحمد زكريا الشلق، السفير رخا أحمد حسن، عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة، المهندس إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، السفير محمد توفيق، عادل أمين بشاي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، السفير حمدي فتح الله، السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، السفير شكري فؤاد، الإعلامي حافظ المرازي، الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار الأسبق، محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، السفيرة هاجر الاسلامبولي، النائب عبد الحميد كمال، المحامي محمد عبد العزيز، المهندس أسامة المليجي، الدكتورة هدى رؤوف، خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد عبد السلام، وعدد من المثقفين والشخصيات العامة.



وفي كلمته قال السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، إن الدكتور محمد أبو الغار، ليس عالمًا في مجال الطب فقط؛ بل أنه أديب وكاتب وباحث ومدقق وطني غيور على بلده، مشيدًا بكونه يختتم كل مقالاته بعبارة «قوم يا مصري»، وهي العبارة التي تُنبى بشخصيته الوطنية.



وأضاف رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، إن كتاب «أمريكا وثورة 1919.. سراب وعد ويلسون، الصادر حديثًا عن دار الشروق، كتاب مهم يكشف جانب غامض من تاريخنا الحديث،لافتًا إلى أن قرأة الكتاب هاجت في نفسه ذكريات عمله كسفير لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



واستعرض «الريدي» بعض ما جاء بالكتاب، ومنها: موقف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الرافض للحماية البريطانية على مصر، ووعي سعد زغلول المبكر بأهمية أمريكا والسعي لمقابلة الرئيس «ويلسون»، وتكليف المحامي الأمريكي «فولك» للدفاع عن القضية المصرية، ودفاعه المجيد أمام مجلس الشيوخ، وكذلك فترة سفر محمد محمود باشا إلى أمريكا لتكليف «فولك».



وأعرب «الريدي» عن سعادته بالمعلومات الجديدة التي يتضمنها كتاب «أمريكا وثورة 1919»، حيث يتعرض لفترة ما قبل ثورة 19، وبخاصة فترة حكم محمد على باشا، الذي سعى أثناء فترة حكمه للتواصل مع الولايات المتحدة، وقام بإهداء الرئيس الأمريكي الأسبق «أندروا جاكسون» كرسي ملكي، الذي شاهده السفير عبد الرؤوف الريدي، أثناء زيارة سابقة له بولاية فلوريدا.



كما أشاد «الريدي» بمؤلفات أبو الغار وتنوعها وعبر عن إعجابه بكتاب «رحلتنا عن الفن»، بخاصة أنه رجل مهتم بالأعمال الفنية منذ زمن طويل، والتي أغلبها لفنانيين مصريين بدءًا من الفنان «محمود سعيد، حامد ندا، وعبد الوهاب مرسي، وغيرهم من الرعيل العظيم من هؤلاء الفنانيين، مشيرًا إلى أن قدم نوع من الكتب الغير منتشر في مصر كما هو منتشر في أمريكا وأوروبا وغيرهما من الدول المتقدمة.