الرئيس الموريتاني يصل إلى لندن للمشاركة في القمة الإفريقية البريطانية

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية التي تنطلق أعمالها، يوم غد الإثنين.