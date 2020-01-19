شيخ الأزهر يدعو لحملة تواجه غلاء المهور وتكاليف الزواج

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، لأن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة.

وأضاف خلال استقباله أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية اليوم الأحد، أن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا.

ودعا الطيب، بيت العائلة إلى بذل مزيد من الجهد لدعم الترابط الأسري والحفاظ على الشخصية الشرقية من مهَبّ العادات الغربية التي لا تناسب مجتمعاتنا.

من جانبهم، عبر أعضاء وفد بيت العائلة عن سعادتهم وتقديرهم للدعم المتواصل من الإمام الأكبر لعمل بيت العائلة، مشيرين إلى أنهم عقدوا عددًا من الدورات التدريبية والفعاليات في المحافظات للتأكيد على دور الأب والأم في الأسرة خصوصًا في ظل انشغال بعض الآباء والأمهات عن دورهم الأسري بسبب العمل أو غيره، وفي ظل الطفرة التكنولوجية التي تتسبب كثيرًا في إحداث حالة انفصام أسري، وهو ما يعاظم من دور وأهمية مثل هذه الدورات.

وأكد وفد بيت العائلة أنهم سيعملون على تنفيذ توجيهات الإمام الأكبر بعقد دورات تدريبية لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع وخصوصًا المتعلقة بالمهور وتكاليف الزواج.

ووعدوه بعقد دورة تدريبية موسعة قريبًا تجمع عشرات الوعاظ والقساوسة لتدريبهم على كيفية التفاعل مع الجمهور وتقوية الروابط الأسرية بين الناس، على غرار الدورة التي عقدت في يونيو الماضي وحاضر فيها عدد من الخبراء المتخصصين من داخل وخارج مصر.