أمير مرتضى: تأجيل مواجهة المصري يمنحنا قوة أكبر أمام مازيمبي

أعرب أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن رضاه بتأجيل لقاء فريقه أمام النادي المصري، والذي كان مقررا إقامته غدا الإثنين، في الجولة الـ14 بالدوري الممتاز.

وأكد المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، أن قرار تأجيل المباراة يعتبر شيئًا جيدًا، نظرًا لأنه سيعطي الفريق فرصة جيدة للاستعداد بقوة لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف:" أن كل يوم راحة اللاعبين يمنحهم قوة أكبر خاصة مع تلاحم المباريات محليا وإفريقيا، مشددا على أن الاستشفاء للاعبين مطلوب الفترة الحالية"..

وشدد:" أن الزمالك كان جاهزا في حالة إقامة مباراة المصري في موعدها، كما أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا مستعدين بالشكل الامثل والمطلوب لخوض المباراة.

وأتم:" الزمالك يركز تماما في التدريبات والاستعداد بقوة بشكل دائم لأي مباراة، موضحا أن الفريق يواصل استعداداته بشكل جيد لمازيمبي"..

ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء الجمعة المقبل في الجولة الـ5 لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط.