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بينما تشتعل معظم مناطق أستراليا لا تزال السيدة فايوليت ماتش بالشمال الهادئ أكثر تمسكا بعلبة ثقابها لتشعل مئات الحرائق حول بيتها سنويا، ولكن تلك الحرائق تكفيها وقوع حريق أضخم مثلما يحدث بالجنوب.

ووفقًا لـ"نيويورك تايمز"، نجحت الطريقة التقليدية للسكان الأصليين لمكافحة حرائق الغابات في تقليل الحرائق المدمرة للنصف بالشمال الأسترالي، بينما نال أولئك السكان دعما بـ80 مليون من الحكومة تمويلا لأسلوبهم البيئي الذي خفض نسبة انبعاث الغاز الملوث من الحرائق المدمرة بنسبة 40%.

ومن المرجح أن تحوز تلك الطريقة التى يؤيدها العلم انتشارا مستقبليا بشتى البقاع الأسترالية الأشد تضررا، بل حول العالم بمناطق ككاليفورنيا الأمريكية وبوتسوانا بإفريقيا.

"النار شيء لا غنا عنه لنحمي أراضينا"، تقول فايوليت بينما تحرق الأعشاب الصغيرة دون أن تتأثر الأشجار الكبيرة حولها.

وقد وافقت الحكومة على تطبيق أسلوب الحرائق الصغيرة عام 2013 ليطبق على مساحات بالشمال الأسترالي تبلغ 3 أضعاف مساحة البرتغال وكانت النتيجة تأثرها بنسبة أقل بكثير من مناطق الجنوب بالحرائق الأخيرة.

ويقول جو مورسون أحد قادة مشاريع السكان الأصليين: "الآن علمت الحكومة أهمية وجود أصليين يعتنون بأراضيهم جيدا"، ولا يخفي الرجل اعتزازه بكونه يرى ثقافته الخاصة وأزياء شعبه تلاقى رواجا في الحضارة الغربية الحديثة.

وما يسر انتشار الأسلوب البناء في شمال أستراليا تحديدا هو عدم تضجر أحد من كميات الدخان التى تنتجه تلك الحرائق الصغيرة نظرا لأن الأسلوب جزء من العادات المتجذرة وكذلك فإن تلك الطريقة فعالة بمناطق الشمال المعروفة باتساع المساحات بين المزروعات والمناخ المتقلب الذى يؤدي لحرائق غابات بسهولة.

ولتقريب الأسلوب لأذهان الجميع الذين يجهلون حقيقته؛ قام حارس الغابات بالشمال الأسترالى فكتور كوبر بتجربة طريقة النيران الدفاعية أمام الكاميرات لتعليمها للجميع، مؤكدًا أن النيران يجب أن تكون صغيرة بقدر لا يؤذى النباتات الهامة لغذاء الحيوان كما أن عمليات الحرق تتم بالموسم الماطر حيث تكون نسب الرطوبة فيصعب ثوران النيران، فقط تشتعل بأجزاء صغيرة.

ويضيف كوبر: "نحن لا نخشى النيران فبقدر ما نشعل النيران مبكرا نتقى شر الحرائق الكبيرة مستقبلا".

وأدى دعم الدولة لأساليب الأصليين بتوفير مئات فرص العمل لأفراد مجتمعاتهم الذين سيعملون رسميا بالمشاريع الممولة كما ستعود أموال الدعم بالنفع علي مشاريع بناء المدارس والمؤسسات الهامة بالشمال الأسترالى.

ولكن بدعم الدولة أصبح الأصليون يستعينون بالتكنولوجيا لأداء الحرائق الدفاعية فأصبحت المروحيات هي ما تلقي كرات اللهب الصغيرة علي مساحات الغابات أوقات الرطوبة بينما يتم تتبع الحرائق المفتعلة بأجهزة الحاسوب يلي ذلك تتبع نسب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالأقمار الصناعية.

ويبدي أندرو إدوارد خبير الحرائق بجامعة داروين أسفه من تردد سكان المناطق الجنوبية بشأن استخدام الحرائق الدفاعية جراء خوفهم من النار.

ومنذ 9 سنوات ألف البروفيسور بل غاميج من جامعة كامبارا الأسترالية، كتابا يوضح فيه مدى تجذر الحريق الدفاعي بالتاريخ الأسترالي مدعما أقواله بوثائق من المستكشفين الأوائل لأستراليا الذين لاحظوا وجود غابات رفيعة الأعشاب وذلك نتيجة ما يبدو كحلاقتها بواسطة النار وتكون نتيجة ذلك غابات أكثر مقاومة للحرارة والجفاف.

ويقول البروفيسور راسل سميث، إن الأوروبيين حينما قدِموا منعوا تلك الطريقة التقليدية لأن الخوف من النار متجذر بالعقلية الأوروبية ولكن شعوبا مثل الأصليين بأستراليا وحتى بأمريكا وآسيا دأبوا منذ قديم الأزل على تلك الأساليب الفعالة.

ويضيف إدوارد خبير الحرائق أنه قام بعمل إحصائية عام 2019 ليكتشف أن حجم حرائق الغابات تقلص بالشمال خلال العام بنحو 57% عن المتوسط الطبيعى للحرائق قبل أن تسمح الحكومة بالنيران الدفاعية.