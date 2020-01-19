صحيفة: مرافقة حاملة الطائرات «شارل ديجول» خطوة مهمة لدعم فرنسا لليونان

قالت صحيفة (كاثميريني) اليونانية -اليوم الأحد- إن مشاركة البحرية اليونانية في مجموعة الدول التي سترافق حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) في جزء من مهمتها في شرق البحر المتوسط، تعتبر ​​مؤشراً آخر على رغبة أثينا في تعزيز علاقاتها مع باريس.

وأوضحت الصحفية - على موقعها الإلكتروني - أن الحكومة اليونانية ترى أن هذه الخطوة هي دعم فرنسي لليونان في ضوء اتفاقية الحدود البحرية التركية الليبية.

وتابعت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتعمق هذا الدعم - في 29 يناير الجاري - عندما يلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وكان الرئيس الفرنسي أعلن - خلال تقديم تهانيه للقوات العسكرية لمناسبة العام الجديد - أنّ حاملة الطائرات (شارل ديجول) ستبحر قريبا إلى شرق البحر المتوسط دعما للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، موضحا أن حاملة الطائرات "ستكون في صلب عمليات مشتركة بين عدة دول أوروبية"، وأن "المانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان ستشارك في مواكبة شارل ديجول خلال عملياتها".

ووفقا للتقارير، فإن (شارل ديجول) والمجموعة المرافقة ومن ضمنها الفرقاطة اليونانية Spetsai ، ستبدأ رحلتهم شرقا الأسبوع المقبل.

وفي طريقها، ستجري مناورات - في أواخر يناير - مع وحدات من البحرية اليونانية في المنطقة الأوسع قبالة جزيرة كريت ثم ستواصل سيرها إلى البحر الأحمر، حيث ستكمل مهمتها كجزء من الجهود الفرنسية ضد مقاتلي داعش.

وبحسب ما ورد قد تدخل (شارل ديجول) في تعاون جديد مع البحرية اليونانية في شرق البحر المتوسط ​​عند عودتها من البحر الأحمر بينما ستنتهي مهمة المجموعة المرافقة في المنطقة في أبريل المقبل، حيث تبدأ مهمة جديدة في بحر الشمال.