إنبي: صلاح محسن خارج حساباتنا في يناير

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أغلق حلمي طولان المدير الفني لإنبي الباب أمام إمكانية التعاقد مع صلاح محسن مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صرح طولان عبر قناة أون سبورت "صلاح محسن وعمار حمدي ثنائي مميز، لقد عمل عمار معي الموسم الماضي في نادي الاتحاد السكندري وعلى تواصل دائم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات".

واستدرك "لكن أرى صعوبة في التعاقد مع عمار حمدي رغم أن انضمامه لنا ميزة، لأنه سيتم قيده كلاعب تحت السن".

وأشار "أما صلاح محسن، فقد تعاقدنا مع أحمد علي مهاجم بيراميدز، ونخطط لتدعيم مراكز أخرى مثل لاعب الوسط، وجناح سريع يكون إضافة قوية للخط الأمامي، ويزيد من فاعليته".

وأوضح المدير الفني لإنبي "يتبقى لنا مكانين لقيد لاعبين في القائمة بنظام الاستبدال بعد استعارة أحمد علي من بيراميدز".

وخرج صلاح محسن من حسابات ريني فايلر المدير الفني للأهلي منذ بداية الموسم الجاري، وبات رحيله عن القلعة الحمراء وشيكًا.

وانضم (صلاح) للأهلي في يناير 2018 بصفقة ضخمة تكلفت ما يقرب من 40 مليون جنيه.

في سياق متصل، أكد حلمي طولان أنه لا مجال للتفريط في أسامة جلال مدافع الفريق والمنتخب الأولمبي، مشددا "إنه لاعب أساسي، كيف أفرط به أو على الأقل في منتصف الموسم".