نادي الصيد يواصل استعدادات تنظيم بطولة براعم كرة القدم

يواصل نادي الصيد، استعداداته لتنظيم بطولة براعم كرة القدم السنوية، والتي تقام خلال الفترة بين 30 يناير الجاري، و7 فبراير المقبل، على ملاعب الصيد وأندية "ZED" الشيخ زايد.

واجتمع أحمد دياب العضو المنتدب للشركة الراعية لبطولة الصيد، اليوم، بكل اللجان المسؤولة عن تنظيم الدورة السنوية، وعلى رأسهم شوقي عبدالشافي رئيس اللجنة الفنية، واللواء محمد علي رئيس لجنة المسابقات، وسمير عثمان رئيس لجنة الحكام.

كما حضر الاجتماع كل من: أشرف الفار، ومحمود عاشور نائبا رئيس البطولة، والسيد بدير منسق عام البطولة، إلى جانب محمود الشرقاوي عضو مجلس إدارة النادي.

وأكد دياب، أن العمل مستمر على قدم وساق من أجل الخروج بأفضل تنظيم للبطولة، بداية من حفلي "الافتتاح والختام"، حتى الملاعب، التي ستقام عليها مباريات البطولة، لافتًا إلى أنه سيعمل على تنظيم كل لوائح البطولة بالكامل خلال المنافسات.

ووجه "دياب"، الشكر لمحسن طنطاوي رئيس النادي وأعضاءه، على الاهتمام بالبطولة، لأجل خروجها بالشكل اللائق.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة نادي الصيد، اجتمعت أمس، مع الفرق المشاركة ولاعبي أكاديمية الكرة، وحست جميع اللاعبين على الاتزام بالأخلاق والروح الرياضية داخل الملعب وخارجه خلال منافسات الدورة.