 العمليات المشتركة العراقية: لا توجد قوات أمريكية مقاتلة لكن مستشارين وخبراء - بوابة الشروق
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العمليات المشتركة العراقية: لا توجد قوات أمريكية مقاتلة لكن مستشارين وخبراء

أ ش أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 1:11 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 1:11 م

أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة بالعراق اللواء تحسين الخفاجي اليوم الأحد، أن الجزء الذي يشغله التحالف الدولي في قاعدة (عين الأسد) بسيط جدا.

وأضاف الخفاجي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه لا توجد قوات أمريكية مقاتلة في العراق، لكن هناك مستشارين وخبراء، مشيرا إلى أن "مساحة قاعدة عين الأسد تبلغ 60 كم مربع، جزء منها بسيط هو خاص بقوات التحالف من مختلف دول العالم".

من جانبه، قال مسؤول الأمن للطيران الأمريكي في قاعدة (عين الأسد) ليفينجستون "إن أصوات الصواريخ التي سقطت على القاعدة كانت قوية جدا نتيجة القصف الإيراني، حيث سقط بعضها بالداخل اما الاخرى فسقطت في محيط القاعدة".

وأضاف أنه لا يوجد قتلى وجرحى إلا أن هناك جنودا أصيبوا بارتجاج بالمخ بسبب الأصوات العالية، مشيرا إلى "أننا جاهزون دائما لحماية القاعدة من أي استهداف قد يحصل".


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