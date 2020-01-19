الصليب الأحمر اللبناني: 309 مصابين في أحداث شغب بيروت

أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأعمال الشغب والعنف التي وقعت أمس في العاصمة بيروت، بلغت 309 مصابين.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني - في بيان اليوم الأحد - أن 18 سيارة إسعاف و80 مسعفا تدخلوا لتقديم الإسعافات اللازمة ونقل المصابين خلال أحداث بيروت، مشيرا إلى أنه جرى نقل 169 شخصا إلى المستشفيات بعدما استدعت حالاتهم هذا الإجراء، في حين قُدمت الإسعافات الأولية في مواقع الاشتباكات لـ140 شخصا آخرين.

وأشار البيان إلى أن حالات الإصابات تنوعت بين ضيق في التنفس وكسور وإعياء وجروح، مؤكدا أنه جرت عملية استنفار باقي المراكز القريبة لتلبية النداءات والتدخل عند الضرورة، ووضع مركز نقل الدم في المقر المركزي للصليب الأحمر ببيروت، في حالة جهوزية لتوفير وحدات الدم عند الطلب.

وشهدت الاشتباكات، التي اندلعت عصر أمس من أمام أحد مداخل مجلس النواب بساحة النجمة بوسط العاصمة ثم امتدت لتشمل وسط بيروت التجاري وساحتي الشهداء ورياض الصلح ومنطقة الصيفي وجسر فؤاد شهاب، استخدام المتظاهرين للأحجار والمفرقعات النارية والأدوات الخشبية والحديدية في مواجهة القوى الأمنية، التي ردت باستخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وطغت على تظاهرات الأمس موجة من الغضب الشديد اعتراضا على مسار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، حيث اعتبر المحتجون أن عملية التأليف تمثل استنساخا للحكومة المستقيلة، حيث تقوم التيارات والقوى والأحزاب السياسية بالتصارع على الأحجام والحصص والحقائب الوزارية فيها، على نحو يمثل إلتفافا على الإرادة الشعبية للاحتجاجات المستمرة منذ قرابة 100 يوم ومطلب تشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين.