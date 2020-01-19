حققت شركة الخطوط الجوية اليابانية "جال" انتعاشا سريعا بعد إفلاس دام 10 سنوات، بديون بلغت 2.3 تريليون ين، بفضل المساعدات الحكومية، بالإضافة إلى خفض الوظائف وإصلاح الإدارة تحت قيادة كازو اناموري، مؤسس شركة "كيوسيرا كورب"، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

ولكن هناك انتقادات مستمرة بأن المساعدات الحكومية السخية لشركة الطيران عرقلت المنافسة العادلة.

وقال "يوجي اكاساكا"، رئيس شركة الخطوط الجوية اليابانية، في مقابلة أجريت قبل الذكرى السنوية العاشرة لافلاس الشركة اليوم الأحد، "تسببنا في مشكلات للكثير من الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين وهيئات حكومية ووزارات معنية بالإضافة إلى مؤسسات مالية شريكة".

وأضاف "هناك الكثير من الأشخاص، الذين لا يزالون يعانون من الألم الذي تكبدوه قبل 10 سنوات، ولا نعتقد على الإطلاق أننا استعدنا الثقة بنسبة 100%، بالمساهمة في المجتمع من خلال أعمالنا وتطورنا بشكل مستمر، نأمل في استعادة الثقة".

وقبل إفلاس الشركة، كانت نتائج الأعمال السيئة طبيعية للشركة، التي كانت تواجه الكثير من المشكلات، بما فيها عمليات تتعلق بطائرات ضخمة تعاني من ضعف كفاءة استهلاك الوقود ومدفوعات تقاعد كبيرة للمتقاعدين.