بومبيو يبحث مع بن زايد إنهاء التدخل الأجنبي بليبيا والتهديدات الإيرانية

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ناقش مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مع عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بدول الإمارات العربية المتحدة ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن هذا جاء خلال لقاء بومبيو وبن زايد على هامش انعقاد مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية حيث ركز الجانبان كذلك على استمرار التهديدات من جانب إيران لدول المنطقة.

وأضافت المتحدثة أن بومبيو أكد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة.