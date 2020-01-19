الجمعية العربية للملاحة تختار مروان السماك شخصية العام

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اختارت الجمعية العربية للملاحة بالإسكندرية المهندس مروان السماك ــ رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات والرئيس السابق لجمعية رجال أعمال الإسكندرية ــ شخصية العام فى الحفل السنوى الذى تقيمه الجمعية.



يأتى اختيار السماك بسبب مجهوداته الفاعلة خلال السنوات الماضية فى خدمة قضايا المجتمع الملاحى ودوره فى خدمة رجال الأعمال من خلال العديد من المناصب التى تقلدها السماك على مدار السنوات القليلة الماضية.

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وشارك فى اللقاء كبرى الشركات العاملة فى مجال الملاحة وعدد كبير من رجال الأعمال بالمجتمع السكندرى، جدير بالذكر أن أهم أهداف الجمعية العربية للملاحة إقامة مجتمع يضم كل من له اهتمامات بعلوم الملاحة.



كذلك إقامة أنشطة علمية فى مجال الملاحة، ومتابعة أحدث التطورات العلمية فى مجال الملاحة والعلوم المرتبطة بها، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية فى مجالات الملاحة العامة.