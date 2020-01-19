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الصين: خطة ضخمة لخفض استخدام المواد البلاستيكية

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 11:11 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 11:11 م
أعلنت الحكومة الصينية اليوم الأحد عن خطة ضخمة لتقليص استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة بما في ذلك حظر الأكياس البلاستيكية في المتاجر الكبرى ومراكز التسوق في مدن رئيسية بنهاية هذا العام.

وأصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية بيانا تحدد فيه الخطة التي تهدف إلى خفض إنتاج واستخدام البلاستيك بشكل كبير بحلول عام 2025. وتمثل الصين واحدة من أكبر مصادر التلوث الناجم عن استخدام المواد البلاستيكية في العالم.
وسيطبق الحظر على الأكياس البلاستيكية في المتاجر الكبرى ومراكز التسوق والمدن الصغيرة بنهاية عام 2022، وفقا للخطة.

,قالت اللجنة إنها "ستحظر وستقيد إنتاج، ومبيعات واستخدام بعض المنتجات البلاستيكية، وتشجع بشكل نشط على إنتاج منتجات بديلة، ووضع معايير لعملية إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والسيطرة بشكل منظم وفعال على التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية".

كما ستشمل الخطة حظر الماصات البلاستيكية غير القابل للتحلل بنهاية عام 2020، وحظر استيراد مخلفات البلاستيك.

وبحلول عام 2022، سيتم منع بعض خدمات التسليم في مدن رئيسية من استخدام مواد تغليف غير قابلة للتحلل، وسيمتد الحظر إلى كامل البلاد بحلول عام 2025.

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