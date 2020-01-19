مطارات العالم تُعدل إجراءات التفتيش بسبب الفيروس الصيني الغامض

ظهر نوع جديد من الأوبئة لا يزال غامضا، خرج من الصين، حيث أصابت العدوى 50 شخصا في ووهان الصينية، موقعة حالتي وفاة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقامت مطارات العالم -ردا على ذلك- بتعديل إجراءات التفتيش والفحص؛ لضمان سلامة المسافرين من مرض لم تعرف تفاصيله بعد.

وعرضت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أبرز الإجراءات الجديدة المتبعة بمختلف المطارات حول العالم.

قررت سلطات مطارات لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وجون إف كندي الأمريكية، إجراء الفحص الصحي لكل القادمين من ووهان، بينما سيتم نشر 100 موظف متخصص بالمطارات.

وبحسب موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، سيتم تعريض القادمين لشاشات كشف الحرارة، بينما سيملأ كل منهم استمارة متعلقة بأعراض المرض، ومن يلاحظ عليه أعراض حمى أو سعال؛ سيتعرض لمزيد من الفحوصات.

أما مطار ووهان نفسه، فتم نشر أجهزة كشف الحرارة على جميع مخارجه، وحذرت السلطات من أن كل من ستظهر عليه أعراض المرض سيوضع في "العزل الصحي".

وقامت مطارات هونج كونج بإجراءات مشابهة، ونشر أجهزة كشف الحرارة.

وشددت تايلاند من إجراءاتها بمطارات بانكوك وبوكات وشيانماي ودونمويانج، على كل القادمين من ووهان؛ نظرا لوفاة شخصين في تايلاند بسبب المرض، أحدهما تم اكتشافه بمطار بانكوك.

وقامت كل من كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، بتشديد إجراءات الفحص على القادمين من ووهان.

وقال وزير الصحة الفلبيني، فرانسيسكو دوكا، إنه سيتم نشر شاشات الفحص بجميع الموانئ والمطارات، وسيتعرض لها جميع المسافرين دون تمييز، ومن تظهر لديه أعراض حمى؛ سيتم استجوابه عن تاريخه المرضي وأي زيارة له لووهان.

وفي إندونيسيا، تم نشر شاشات الفحص بكل المداخل والمخارج ليتعرض لها جميع المسافرين.

وفي أستراليا، نشرت حكومتا ساوث ويلز وفكتوريا، تعميما على جميع الأطباء، بوضع الفيروس في عين الاعتبار خلال فحص أي حالة متعلقة بأمراض التنفس أو الحمى.

وقال كبير مسؤولي الصحة الأستراليين، براند مورفي، إن أستراليا لن تصدر تحذيرا من السفر لووهان؛ نظرا لأن المرض اقتصر وجوده على مطعم مأكولات بحرية تم إغلاقه، ولا دليل على انتقاله من الأشخاص وبعضهم.

وأما مكتب الخارجية البريطاني لم يصدر بدوره أي تحذير من السفر لووهان الصينية.

يذكر أن السفر للصين وصل لأعلى معدلاته في الوقت الحالي خلال 2020، حيث يتوافد الكثيرون إلى هناك؛ احتفالا برأس السنة الصينية.

وعن تقنية الفحص بالشاشات، يقول مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، إنه يتم مقارنة أعراض الفيروس الذي لا يزال غامضا، بأنواع مشابهة له مثل مرض "السارس".

وفي المقابل، قالت منظمة الصحة العالمية إن نظام الشاشات عديم الجدوى، وإن السؤال الشخصي من الخبير الطبي للحالة المشتبه فيها بالمطار هو أكثر نفعا، حيث يتم كشف التاريخ المرضي والتعرف على الأعراض بشكل أوضح.