تطويق أجزاء في العاصمة الألمانية لتأمين مؤتمر ليبيا

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، إجراءات أمن مشددة لتأمين مؤتمر ليببا الذي ستنطلق فعالياته بعد وقت قصير.

وطوقت قوات الأمن مناطق في الحي الحكومي في برلين كما تمركز أفراد من الشرطة في العديد من الأماكن مسلحين برشاشات آلية، كما قيدت السلطات الأمنية إمكانية الوصول إلى الميدان الباريسي في برلين.

وبالإضافة إلى الكلاب المدربة على الكشف عن المتفجرات، استعان الأمن أيضا بتمرير كشافات المرايا أسفل سيارات الدبلوماسيين لتأمينها قبالة فندق ادلون.

ووفرت الشرطة حراسات للفنادق والسفارات التي يقيم بها المشاركون في المؤتمر، كما تمركز قناصة على أسطح المباني المجاورة، وانتشرت شرطة المسطحات المائية في نهر شبريه بالقوارب، وأغلقت الشرطة الجسور المقامة فوق النهر في الحي الحكومي.

كما تم منع المرور في المنطقة بين مبنى البرلمان وديوان المستشارية.

ويقوم على تأمين المؤتمر نحو 4500 شرطي في برلين، ووضعت الشرطة متاريس حول ميدان بوتسدام اثناء مغادرة الزعماء المشاركين لفنادقهم.