 شكري يلتقي نظيره الإيطالي على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا - بوابة الشروق
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شكري يلتقي نظيره الإيطالي على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا


نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 1:16 م | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 1:16 م

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 19 يناير الجاري، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع "فيسبوك"، بأن الوزيرين تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين، ومن بينها التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة، وتعزيز فرص نجاح عملية برلين السياسية عبر التصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك المسار.

 

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