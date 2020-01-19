الإعلان الختامي لمؤتمر برلين: ليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية

نشرت فضائية «العربية» فقرات من الإعلان الختامي لمؤتمر برلين بشأن ليبيا، وذلك وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وشمل الإعلان الختامي أن «ليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية»، وأن «الوضع فيها يهدد الأمن والسلم العالميين».



وتعهد المشاركون في الإعلان الختامي «بعدم التدخل في النزاع الليبي»، بالإضافة إلى «عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية».



وانطلقت، اليوم الأحد، في العاصمة الألمانية، أعمال «مؤتمر برلين» حول الأزمة الليبية، بمشاركة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء بعض الدول والمنظمات الدولية.