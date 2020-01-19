فايلر لصالح جمعة: أتمنى لك التوفيق في ناد آخر

أعلن ريني فايلر، المدير الفني للأهلي بشكل رسمي الاستغناء عن صالح جمعة لاعب الفريق بعد الفوز على المقاولون العرب 2-0 اليوم الأحد، في الجولة 14 من بطولة الدوري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لا أتابع وسائل الإعلام في مصر، ولكن نقل لي تصريحات صالح جمعة".

وأضاف المدرب السويسري "أي لاعب كرة قدم لديه شقين فني وذهني، فنيا صالح جمعة لاعب جيد، أما ذهنيا فإنه يفتقد التركيز بدليل أن إدارة النادي فرضت عليه غرامة مالية".

وأتم فايلر تصريحاته في هذا الشأن "صالح جمعة لن يكون له دور معنا، أتمنى له التوفيق مع فريق آخر، وسأكون سعيدا إذا حقق النجاح في محطته القادمة".