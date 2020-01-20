«السردين» تنظم اجتماعا جماهيريا جديدا لإيقاف تقدم سالفيني بإيطاليا

نظمت حركة الساردين الايطالية المناهضة للشعبوية اليمينية اجتماعا جماهيريا ضخما جديدا اليوم الأحد على أمل إيقاف تقدم زعيم المعارضة ماتيو سالفيني.



ويحاول حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة سالفيني تحقيق فوز تاريخي في انتخابات الأقاليم في 26 يناير في إيميليا رومانيا معقل اليسار التاريخي.



وقال زعيم حركة الساردين ماتيا سانتوري على هامش الاجتماع في بولونيا إن "عدد الحاضرين يتراوح مابين 35 ألفا إلى 40 ألف شخص".



وبولونيا هي عاصمة إقليم إميليا رومانيا، ومهد الحركة الاحتجاجية ضد سالفيني.



واجتذب أول اجتماع جماهيري للحركة في نوفمبر الماضي نحو 12 ألف شخص، وفقا لمنظمين.



وفي مقابلة نشرت اليوم الأحد في صحيفة لا ريبوبليكا، قال سانتوري إن حركة الساردين تقف ضد التمييز والجنسية المثلية والقوانين المقيدة بشأن الهجرة والأمن.



وأضاف أننا "نظهر أنه بإمكانكم ممارسة السياسة بدون اللاعيب القذرة"، مؤكدا أن الحركة سوف تعقد مؤتمرا في 7 و8 مارس لتعزيز هيكلها.



وحركة الساردين غير تابعة لأي حزب، لكن تحركاتها يفترض أن تحشد الناخبين اليساريين ضد تهديد يشكله فوز الرابطة في الانتخابات التي تجرى في 26 يناير الجاري.



وقال أستاذ العلوم السياسية في بولونيا جيانفرانكو باسكوينو لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه "إذا نجحوا في إحضار الناخبين إلى صناديق الاقتراع وليس فقط إلى الساحات، فيمكن أن يكون لهم دور حاسم " في هذه الانتخابات.