وزيرا التخطيط والتعليم العالي يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي

12.6 مليار جنيه إجمالى الاعتمادات للتعليم العالى بخطة 19/2020

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالي للعام المالي 20/2021، بحسب بيان وزارة التخطيط.

وأكدت وزيرة التخطيط أن التعليم هو أهم العناصر في الخطة الاستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، وهو من القطاعات التي تأتي في مقدمة قطاعات التنمية البشرية، ويلعب دورًا مهمًا فى عملية التنمية الاقتصادية، من خلال المساهمة في إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة سواء في إتاحة التعليم أو في سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.

وأشارت إلى أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة فى خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التي تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.

وأكدت على أهمية الجامعات التكنولوجية التى تساهم فى خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة كذلك أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته في العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية التي تخدم فئة الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية في تطوير المنظومة الصحية بمصر والتي تخدم المجتمع بشكل عام والمساهمة مع باقي مستشفيات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قطاع البحث العلمي باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات، لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي.

وأوضحت أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء في المشروعات الأخرى التي تلبي احتياجات وأولويات الدولة سواء في خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.

وقالت إن الاعتمادات الاجمالية للتعليم العالي بخطة 19/2020 بلغت 11.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم خلال الستة أشهر الماضية تلبية بعض الاحتياجات لوزارة التعليم العالي باعتمادات إضافية ليبلغ إجمالي الاعتمادات 12.6 مليار جنيه خلال 19/2020.

من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي، أنه يتم العمل على نحو 39 مشروع قومي في التعليم العالي والبحث العلمي منها الجامعات الحكومية الجديدة التي تم إضافتها خلال هذا العام والعام الماضي مثل جامعة مطروح (التي انفصلت عن جامعة الإسكندرية)، جامعة الوادي الجديد، جامعة الأقصر (التي انفصلت عن جامعة جنوب الوادي)، وأنه يتم حاليًا دراسة افتتاح جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال 2020 لتتوفر بذلك جامعات حكومية بجميع محافظات الجمهورية، وبالتالي يصبح التعليم متوفر في جميع المحافظات، مؤكدًا أن مبادرة إتاحة التعليم تعد جزءًا من دور وزارة التعليم العالي في خطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى مبادرة ربط الوظائف واحتياجات سوق العمل والتى فى ضوئها تم افتتاح 3 جامعات تكنولوجية بدأت العمل خلال العام الدراسي الحالي في القاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، ومخطط أن يتم إنشاء عدد من الجامعات الجديدة الأخرى خلال هذا العام والعام القادم في 6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد (المنطقة الاستثمارية بقناة السويس)، أسيوط، والأقصر.

وفيما يخص مبادرة ميكنة المستشفيات الجامعية أكد وزير التعليم العالي أنه يتم العمل على ربط جميع المستشفيات الجامعية ببعضها، بهدف إتاحة المعلومات المطلوبة، مشيرًا إلى مبادرة "365 صحة" للتواصل مع المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية بالمحافظات، وكذلك العمل على تطوير 18 مستشفى نموذجي بالمحافظات.

كما نوه إلى العمل على ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية من أجل توفير بنية تحتية معلوماتية فى جميع الجامعات استعدادًا لتحويلها إلى جامعات ذكية، وكذلك العمل على الجامعات الأهلية الدولية الجديدة مثل الجامعة المقامة على جبل الجلالة، الأكاديمية العليا للعلوم، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، جامعة الملك سلمان، الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وغيرها.