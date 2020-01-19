أتلتيكو مدريد يخسر من إيبار بثنائية في الدوري الإسباني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى فريق أتلتيكو مدريد، هزيمة مفاجأة على يد إيبار، بثنائية نظيفة، في إطار مباريات الجولة العشرين للدوري الإسباني.

وتقدم استيبان بورجوس بهدف لإيبار في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

وسجل إدو اكسبوسيتو الهدف الثاني لإيبار في الدقيقة 90 من الشوط الثاني.

وأوقف الفريق الباسكي مسلسل انتصارات الأتلتي خلال المواجهات الثلاث الأخيرة في الليجا، ليذيقه خسارة هي الثالثة له هذا الموسم.

واستمرت أحزان كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني للأسبوع الثاني على التوالي بعد خسارة لقب السوبر الإسباني على يد الجار اللدود ريال مدريد بركلات الترجيح (1-4) في جدة.

وجمدت الخسارة رصيد الروخيبلانكوس عند 35 نقطة في المركز الثالث، ليبتعدوا تدريجيا عن مشهد الصراع على الصدارة التي ينفرد بها مؤقتا الفريق الملكي برصيد 43 نقطة، بعد فوزه الصعب على إشبيلية اليوم (2-1)، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي سيستقبل الأحد غرناطة على ملعب (الكامب نو).

على الجانب الآخر، استعاد إيبار طعم الفوز بعد خسارة الجولة الماضية قبل أسبوعين على يد فالنسيا بهدف.

وبهذه النقاط الثلاث يرتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة، ليبتعد قليلا عن منطقة الخطر (يحتل المركز الـ16).