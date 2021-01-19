نائبة روسية: العناصر الطبية العاملة مع مرضى كورونا ستمتلك حق التقاعد المبكر

قالت نائبة رئيس لجنة السياسة الاجتماعية في مجلس الاتحاد الروسي، تاتيانا كوسايكو اليوم الثلاثاء، إن العناصر الطبية التي تعمل مع مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ستتمكن من التقاعد قبل الموعد المحدد.

وأضافت كوسايكو في تصريحات لها - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية - أنه " وفقا للقواعد المتبعة الآن، بات شهر عمل مع المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا يعادل 3 أشهر .. لذلك، ستتم إعادة حساب فترة الخروج إلى التقاعد بالنسبة لبعض العاملين في القطاع الطبي".

وأوضحت البرلمانية الروسية أنه يحق لهؤلاء الموظفين أيضا، الحصول على خصم عند شراء سيارة تصل قيمتها إلى مليون ونصف المليون روبل، ويمكن أن يصل حجم الحسم إلى 375 ألف روبل، بالإضافة إلى ذلك، باتت العناصر الطبية المذكورة، تتمتع بحق خصخصة المسكن بشرط وجود فترة خدمة مهنية محددة، معلنة أن مثل هذا البرنامج يحظى بشعبية كبيرة.