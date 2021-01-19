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وفاة الممثل الفرنسي جان بيير البكري عن 69 عاما

الممثل الفرنسي جان بيير البكري
الممثل الفرنسي جان بيير البكري
باريس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 1:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 1:26 ص

توفى الممثل وكاتب السيناريو الفرنسي جان بيير البكري، اليوم الاثنين، عن 69 عاما، حسبما أكدت وكالته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في باريس.

كان البكري من أشهر ممثلي الكوميديا في فرنسا وشارك في أفلام مثل "سايم اولد سونج" و"سي لا في" و"صبواي" للمخرج لوك بيسون و"لوكينج فور هورتنس" و"لوك آت مي" الذي كتب أيضًا السيناريو له.

وأفادت تقارير إعلامية بأن البكري كان مصابا بالسرطان.

ونال البكري عدة مرات جائزة سيزار الفرنسية عن أعماله.

ولد البكري عام 1951 في بلدة بالجزائر تعرف الآن باسم "بو اسماعيل". وفي أوائل الستينيات هاجر مع عائلته إلى مدينة كان الفرنسية خلال فترة حرب الجزائرية، وفي النهاية انتقل إلى باريس، حيث تلقى دروسًا في مدرسة الدراما الشهيرة "كورس سيمون".

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