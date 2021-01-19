أفريكسم بنك يرصد ملياري دولار لتأمين لقاحات كورونا لـ55 دولة إفريقية

أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك"، اليوم الثلاثاء، توفير تمويل يقدر بملياري دولار لتأمين شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا كوفيد-19 لدول الاتحاد الإفريقي.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوسا في 14 يناير الجاري أن الاتحاد قام بتأمين شراء 270 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس للقارة الإفريقية من خلال كل من فريق عمل اقتناء اللقاحات الإفريقية AVATT ومنصة الإمدادات الطبية الإفريقية المعروفة اختصارا بAMSP، وذلك نيابة عن المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض ومنعها.



وأفاد بيان للبنك عبر موقعه الإلكتروني بأنه في الوقت الذي وفر فريق عمل اقتناء اللقاحات الإفريقية 270 مليون جرعة طارئة من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 من شركات فايزر وجونسون اند جونسون واسترازينكا، فإن منصة الإمدادات الطبية الإفريقية AMSP؛ وهي المصدر الوحيد لتأمين الوصول إلى إمدادات طبية أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة لمواجهة فيروس كورونا، بدأت اليوم عرض تلقي الطلبات للتمكين العادل من الوصول إلى اللقاحات المضادة للفيروس التاجي لـ55 دولة إِفريقية.



وقال المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي ستريف ماسييوا: "هذه لحظة تاريخية.. فللمرة الأولى في التاريخ تتمكن إفريقيا مِن تأمين الحصول على ملايين الجرعات من اللقاح في خضم جائحة مثلها مثل الدول الأوروبية.. ومع ذلك لايزال هناك قصور هائل لجرعات اللقاح، ولهذا السبب تنسق القارة من أجل التوزيع المنصف للقاحات المضادة لكورونا عبر القارة".



وقال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد إن: "البنك يفخر بتوسعه في دعم الاقتصادات الإفريقية في محاولتها احتواء الجائحة، مضيفا أن آلية تمويل اللقاحات الخاصة بالبنك تضاف إلى نجاحه السابق المتمثل في إطلاق مرفق لتخفيف آثار الجائحة على التجارة PATIMFA، والذي يفتح المجال لوصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى الدول الإفريقية وفقا إلى مبدأ "كل إفريقيا" الذي يتبعه الاتحاد الإفريقي".



وأشار إلى أنه عبر الالتزام بتوفير اعتمادات بقيمة ملياري دولار للشراء المسبق من مصنعي اللقاح، يؤكد "أفريكسم بنك" أن الدول الإفريقية تستطيع الوصول سريعا إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بأسعار تنافسية وفِي وقت مناسب لتساهم في حفظ الأرواح ومصادر العيش للمواطنين الأفارقة".