صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو لألمانيا مرة أخرى

خفض صندوق النقد الدولي مرة أخرى بشكل ملحوظ توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا.



ويعتقد الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي الآن أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 5ر3 في المئة فقط في العام الحالي، وفقا لدراسة جديدة نُشرت اليوم الثلاثاء.



ويعدل صندوق النقد الدولي بذلك توقعاته نزولا للمرة الثانية في غضون حوالي ستة أشهر، حيث توقع في أكتوبر الماضي نموا في ألمانيا بنسبة 2ر4%، وفي يونيو السابق كانت التوقعات أعلى بمقدار 2ر1 نقطة مئوية.



ومع ذلك، تبين أن الانكماش الاقتصادي المرتبط بالجائحة في العام الماضي كان أقل فداحة بشكل ملحوظ مما توقعه صندوق النقد الدولي في البداية، وبالتالي فإن نطاق حدوث اتجاه إيجابي مضاد سيكون أكثر محدودية في المقابل.



وبوجه عام، أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن إدارة أزمة كورونا في ألمانيا كانت جيدة نسبيا، لكن في الوقت نفسه ناشدوا عدم وقف المساعدات الاقتصادية على نحو مبكر مجددا.