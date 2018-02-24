 تركيا تتعهد بدعم المبعوث الأممي الجديد لليبيا - بوابة الشروق
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تركيا تتعهد بدعم المبعوث الأممي الجديد لليبيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 11:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 11:51 ص

أعربت تركيا عن ترحيبها بتعيين السلوفاكي يان كوبيتش مبعوثا خاصا ورئيسا للبعثة الأممية في ليبيا اعتبارا من مطلع فبراير المقبل.

 

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن كوبيتش يتمتع بخبرة كافية، وأنه سيساهم بشكل إيجابي في المساعي الرامية لإحلال الاستقرار في ليبيا.

 

وأكد البيان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول"، أن أنقرة ستقدم الدعم اللازم لكوبيتش في مساعيه لتأسيس السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

 

وسبق ليان كوبيتش، أن عمل منسقا خاصا للأمم المتحدة في لبنان، وممثلا للأمم المتحدة في العراق.

 


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