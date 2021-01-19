نقابة المحال التجارية بلبنان: القيود تجعلنا مقصرين تجاه المواطنين

ذكرت نقابة أصحاب المحال التجارية لبيع المواد الغذائية في لبنان، أن القيود على حركة التنقل التي فرضتها الدولة ضمن الإغلاق الشامل للبلاد والمستمر منذ 6 أيام لكبح تفشي وباء كورونا، جعلت محال السوبر ماركت وقطاعات المزارعين والدواجن واللحوم غير قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية.



وأشار رئيس نقابة أصحاب الـ"سوبر ماركت" بلبنان نبيل فهد، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه القطاعات مترابطة ومكملة لبعضها البعض، وأن الحل لهذه الأزمة يتطلب إدراج محال بيع المواد الغذائية على لائحة الأماكن المستثناة من الإغلاق الشامل، التي يمكن للمواطن الحصول على إذن للتوجه إليها، مع الحفاظ على مبدأ الوقاية ضمن الضوابط التي وضعتها الدولة، وبمراقبة من الشرطة لمنع الازدحام وبما يتيح تلبية كل الاحتياجات.



وأكد أن خدمة توصيل السلع والمواد الغذائية إلى المنازل المعمول بها حاليا ضمن الإغلاق الشامل عوضا عن فتح محال الـ"سوبر ماركت" لا تلبي سوى جزء بسيط من إجمالي الطلب على خدمة التوصيل، فضلا عن أن تلك الخدمة غير متوفرة في كل المحال، الأمر الذي أجبرها على إغلاق أبوابها التزاما بالإغلاق الشامل.



وأضاف أن المحال التي لديها خدمة توصيل الطلبات، تواجه مشكلات متعددة منها تتراوح بين التأخر في توصيل السلع وبين عدم القدرة على تلبية الطلبات، وهذا ما يدفع المواطن إلى اللجوء لخيارات بديلة ومخالفة لقرار الإغلاق الشامل والتسبب بالاكتظاظ في الأفران والمحال الصغيرة المخالفة، مشددا على أن الهم الأساسي لدى النقابة هو تأمين سلامة الموظفين والزبائن على حد سواء وإبقاء الوضع الغذائي في لبنان تحت السيطرة.



يشهد لبنان انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد على نحو استدعى إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداء من الخميس الماضي وحتى يوم 25 يناير الجاري، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.