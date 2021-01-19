الولايات المتحدة: الصين تنفذ إبادة جماعية ضد الإيغور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الولايات المتحدة رسميا أن ممارسات الحكومة الصينية ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى تشكل "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية".