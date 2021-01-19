الولايات المتحدة: الصين تنفذ إبادة جماعية ضد الإيغور

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أعلنت الولايات المتحدة رسميا أن ممارسات الحكومة الصينية ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى تشكل "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية".