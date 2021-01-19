حقوق الإنسان بالبرلمان: زيارات منتظرة لأقسام الشرطة والسجون الفترة المقبلة

قال محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن الخطة التي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، «محترمة»، منوهًا بأن البيان نال رضا النواب.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن وزير التموين عرض بعض الأمور من الخطة وكانت «محترمة» في مجملها.

وأوضح أن درجة الرضا كانت من 5 إلى 6 من عشرة لما عرضه وزير التنمية المحلية ومن 7 إلى 8 لوزير التموين.

وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان تواصل الاجتماعات لوضع بنود وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه سيتم عمل زيارات لبعض الأقسام والسجون مع عمل جلسات استماع لمنظمات المجتمع المدني في الفترة المقبلة، ولكن الانتظار سيكون لإقرار الخطة بشكل رسمي.