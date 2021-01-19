بريطانيا تسجل أعلى معدل لوفيات كورونا في العالم

تسجل بريطانيا حاليا أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم مقارنة بعدد سكانها.

وطبقا للمتوسط ​​المتحرك خلال 7 أيام، تم تسجيل أكثر من 5ر16 حالة وفاة هناك مؤخرا لكل مليون شخص، وفقا لتقييم حديث أجرته جامعة أكسفورد ويشير إلى بيانات سجلتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وهذا يضع بريطانيا في المقدمة بالنسبة لعدد السكان بعد التشيك والبرتغال مباشرة، وقبل ألمانيا والولايات المتحدة بمعدل كبير، وسجل كلاهما في المتوسط ​​أكثر من تسع وفيات لكل مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد الوفيات الذي تم تسجيله اليوم في بريطانيا خلال 24 ساعة رقما قياسيا قدره 1610 حالات. ويبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد- 19 في شهادات الوفاة الآن أقل بقليل من 96 ألفا، ولكن نظرا لأن هذا العدد يتم الإبلاغ عنه دائما مع بعض التأخير، يُعتقد أنه يصل إلى حوالي 108 آلاف حالة وفاة بالفعل.