قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس بدأ بداية طيبة، مشيرًا إلى أن العمل يتم من خلال الأرقام ومراجعتها، إذ تم الاستماع بشكل إيجابي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المصارحة كانت العنوان الأبرز بين رئيس الوزراء والنواب خلال كلمة رئيس الوزراء في البرلمان أمس، ما يؤكد أن الانطلاقة كانت قوية من مجلس النواب لأداء دوره الرقابي، والذي سيكون مختلفًا وقويًا.

وتابع: «نحن أمام خطوات حتى يطلع المجلس على أداء الوزراء وليس هناك خصومة مع الوزراء ولا يوجد تصيد أخطاء ولكن ما يحدث في إطار الإصلاح وتصحيح المسار».

وأوضح أن إدارة التنمية المحلية بالمجلس ستنظر في بيان وزارة التنمية المحلية، لافتًا إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، كان له بيان مهم وتم إحالته أيضًا للجان المختصة لدراسته.