 التحفظ على 29 شيشة وإزالة 90 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار - بوابة الشروق
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التحفظ على 29 شيشة وإزالة 90 مخالفة إشغال طريق بكفر الدوار

خميس البرعى
نشر في: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 4:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يناير 2021 - 4:36 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملة ليلية موسعة للمرور على المقاهي بنطاق المدينة، وذلك استجابة لشكاوى تلقتها الوحدة من المواطنين، لتضررهم من عدد من المقاهي بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٩٠ مخالفة إشغال طريق، بمناطق "مدخل المدينة، بولس، عزيز المصري، شارع الجيش، وزواية عبود"، وكذلك التحفظ على عدد ٢٩ "شيشة" نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا المستجد".

حيث تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بإشرف علي أبو مطير نائب ريس المدينة، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

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