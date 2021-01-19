انفجار صهريج لنقل النفط الخام في مدينة حمص السورية

هز انفجار كبير مدينة حمص وسط سوريا، مساء اليوم الثلاثاء.



وقال مصدر في محافظة حمص لـ(د.ب.أ)، إن انفجارا ضخما وقع في مقر الشركة السورية لنقل النفط اثناء تفريق أحد الصهاريج المخصصة لنقل النفط الخام وأن السنة النيران تتصاعد في المكان.



وأضاف المصدر أن سيارات الإطفاء والإسعاف توجهت إلى مكان الشركة الذي يقع قرب مصفاة حمص غرب المدينة، ولم يتبين بعد ووقوع إصابات.



وشهدت الشركة السورية لنقل النفط عدة انفجارات لصهاريج لنقل النفط خلال عمليات التفريق بعد توقف نقل النفط عبر الأنابيب والاعتماد على الشاحنات لنقل النفط القادم من مناطق شرق الفرات شمال شرق سوريا.