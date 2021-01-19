الخارجية السودانية: الحكومة مسئولة عن حفظ الأمن في دارفور

أكدت وزارة الخارجية السودانية، مسئولية الحكومة عن الحفاظ على الأمن في دارفور وفي جميع أرجاء السودان، وكذلك مسئوليتها عن حماية المدنيين، موضحة أن الحكومة وشركاء السلام يقومون حاليا بجهود كبيرة للوفاء بهذه المسئوليات، عبر تفعيل عمل الآلية الثلاثية المشتركة، وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

وأعربت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- عن أسفها للتطورات الأمنية المقلقة التي حدثت بين بعض مكونات المجتمع، في ولايتي جنوب وغرب دارفور، والتعديات التي وقعت في مدينة الجنينة (في غرب دارفور).

وأكدت أنها تشعر بالأسى لسقوط قتلى وجرحى، وللتشريد الذي تم للكثيرين من سكان مدينة الجنينة، وأيضا لما وقع من تخريب للممتلكات.

وأشادت الخارجية السودانية بتعاطف المجتمع الدولي مع ضحايا الأحداث ومع الجهود المبذولة لاحتوائها، موضحة أن الحكومة ستتابع مساعيها وخططها لضمان عودة الاستقرار والنظام في ولايات دارفور وإحلال السلام في كل الوطن.