محافظ الإسكندرية يجتمع بالمجلس التنفيذي لمناقشة جدول الأعمال وأهم القضايا

ترأس محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة، والذي يعد أول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.