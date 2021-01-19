موضة الخمسينيات تعود في السراويل الرجالية لأزياء 2021

كشف 3 مصممين عن ملامح موضة الملابس التي ستظهر على مدار عام 2021، والتي اختفلت قليلًا عن موضة العام الماضي.

وقال باتريك كينجر، المصمم الشخصي في شركة "بيفيتو كونسلتنج" الأمريكية الخاصة باستشارات موضة الملابس الرجالية، إن موضة 2021 تتبنى السراويل عالية الخصر.

وأضاف أن السراويل عالية الخصر كانت موضة شائعة لدى النساء في السنوات السابقة ولكن هذا العام انتقلت للرجال وهدفها التأثير إيجابيًا في المظهر العام لأن هذه التصاميم تجعل الجسم أكثر رشاقة وأطول.

وأوضح أن الملابس الرجالية متأثرة في 2021 بالأنماط الكلاسيكية من فترة الخمسينيات والستينيات، وستظهر تحديدًا في السراويل، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

أما عن الأحذية، فقال إنها لن تكون انسيابية كما اعتاد الرجال عليها الأعوام الماضية وسيكون لها كعب مرتفع إلى حد ما كنوع من التجديد.

وأضاف أن السراويل النسائية ستقل بعد أن كانت شائعة لعدة سنوات، وستظهر الفساتين بقوة وستكون مريحة وأكثر مرونة من التصميمات السابقة، كما ستحل البلوزات كبيرة الحجم محل التريكو الجلد والقمصان ذات المنحنيات.

وعن الألوان، فأوضح أنها ستكون الترابية الدافئة والبرتقالية بدرجة صدأ الحديد والبني الغامق والأحمر الصدئ، وسيقل تواجد الأسود والرومادي.

وأشارت مصممة الأزياء الأمريكية، لانا بلانك، إلى أن موضة الملابس النسائية خلال العام الحالي سيسيطر عليها الأكمام البيان، وهي الأكمام الواسعة غير التقليدية.

وأكدت أنه من المتوقع أن تتضمن الموضة الصيفية لعام 2021 أكماما ذات أكتاف كبيرة ومرتفعة ومزينة بكشكشة كبيرة الحجم وهذا يتشابه كثيرًا مع طراز الثمانينيات.

وأوضحت أن أكمام الجرس والبالون سيكون لهم نصيب من الظهور أيضًا في الموضة حاليًا، أما عن الأحذية، فستستمر الأحذية النسائية ذات الكعب العالي في السيطرة على الموضة، حيث إن الكعب العريض الطويل والنعال السميكة هي الموضة التي ظهرت بقوة خلال عدة سنوات مضت.

وقالت إنه خلال الربيع، ستظهر حمالات صدر رياضية أكثر من الأشكال المعتادة والمصنوعة من مواد فاخرة مثل الحرير والمخمل "القطيفة"، وسيكون اللون الوردي والنيون من الألوان الأكثر ظهورًا في جميع الملابس النسائية.

وأوضحت مصممة الأزياء الأمريكية، بريتاني دييجو، أن الكاروهات ستكون المسيطرة على مدار 2021، إضافة إلى ظهور الملابس المصنوعة من الأقمشة المضلعة.

وأكدت أن السترات الصوفية ستستمر في الظهور حتى نهاية الشتاء الحالي، وبمجرد حلول الصيف ستظهر الملابس ذات الأقمشة المضلعة وستكون مريحة وعملية.

وقالت إنه خلال صيف 2021 ستسيطر الأحذية النسائية مرتفعة الكعب ولكن سيتساوى الارتفاع من الأمام والخلف، وستكون الأحذية خفيفة وسهلة في الحركة.

وأضافت أن الملابس الرياضية ستصنع من القطيفة أكثر من أنواع الأقمشة الأخرى وهذا سيعيد للمشهد موضة بداية القرن الـ21 في الملابس الرياضية.