الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

كما من المتوقع أن تكون الرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3.4 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 11

وادى النطرون 18 10

طنطا 17 10

شبين الكوم 18 09

دمنهور 18 10

بلطيم 16 10

مطروح 16 09

السلوم 16 11

سيوة 17 06

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 18 09

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 18 10

العريش 19 09

رفح 18 10

رأس سدر 18 13

نخل 17 07

نويبع 20 13

طابا 17 13

كاترين 14 04

الطور 20 11

شرم الشيخ 21 14

الغردقة 21 12

مرسى علم 20 13

الفيوم 18 09

بنى سويف 19 08

المنيا 19 07

أسيوط 19 08

سوهاج 20 09

قنا 20 09

الأقصر 21 08

أسوان 21 10

إدفو 21 10

أبوسمبل 20 11

الوادى الجديد 20 06

شلاتين 25 14

أبو رماد 24 13

حلايب 23 15

رأس حدربة 22 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 30 18

المدينة 26 13

الرياض 22 11

المنامة 23 17

أبوظبى 25 17

الدوحة 24 16

الكويت 22 09

دمشق 11 03

بيروت 14 08

عمان 12 02

القدس 10 03

غزة 17 08

بغداد 21 08

مسقط 28 19

صنعاء 27 06

الخرطوم 31 14

طرابلس 15 09

تونس 16 06

الجزائر 16 10

الرباط 17 08

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

أنقرة 04- 11-

إسطنبول 02 01-

إسلام آباد 19 05

نيودلهى 22 08

جاكرتا 30 24

بكين 01 07-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 06 02-

أثينا 09 03

روما 10 02

باريس 08 04

مدريد 07 01

برلين 03 02

لندن 11 08

مونتريال 07- 11-

موسكو 12- 14-

نيويورك 06 01-

واشنطن 09 01

نواكشوط 27 17

أديس أبابا 24 08