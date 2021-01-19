طيران الإمارات من أوائل الناقلات العالمية في تجربة جواز سفر أياتا

عقدت طيران الإمارات اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب "جواز سفر أياتا IATA Travel Pass".

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الثلاثاء، فإن جواز السفر عبارة عن تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات فحوصات أو لقاحات "كوفيد-19".

ووفق البيان، يتيح جواز سفر أياتا لركاب طيران الإمارات إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم، كما سيتمكنون أيضا من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر، وسيمكّن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقميا وبسلاسة طوال تجربة السفر.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "على الرغم من أن السفر الدولي لا يزال آمنا كما كان دائما، إلا أن الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر".

وأشار إلى العمل مع أياتا على هذه المبادرة والحل لتبسيط ونقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى الانظمة رقميا وبفعالية وأمان، معربا عن سعادته بأن تكون طيران الامارات من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب هذه المبادرة، التي ستوفر تجربة محسنة للعملاء، وتسهّل عليهم متطلبات السفر.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن نيكولاس كارين إن طيران الإمارات ستوفر من خلال قاعدة عملائها وعملياتها العالمية مدخلات ومعلومات قيّمة لتحسين برنامج جواز سفر أياتا.

وأشار إلى أن هذه هي الخطوة الأولى في جعل السفر الدولي أثناء الجائحة مريحا وملائما قدر الإمكان لمنح الناس الثقة في أنهم يستوفون جميع متطلبات الحكومات الخاصة بكوفيد-19 للدخول إلى مختلف الدول.

على صعيد آخر، أطلقت "طيران الإمارات" حملة مبيعاتها العالمية المنتظرة لإلهام المسافرين وتشجيعهم على إعادة التواصل مع العائلة والأصدقاء أو استكشاف وجهات جديدة في العام الجديد.

وقالت الناقلة، في بيان صحفي اليوم، إن أسعار الدرجة السياحية من دبي تبدأ من 1055 درهما إلى كراتشي، ومن 1605 دراهم إلى اسطنبول، ومن 1695 درهما إلى القاهرة، ومن 1995 درهما إلى موسكو ومن 4995 درهما إلى لوس أنجلوس، فيما تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال، من 4495 درهما إلى كراتشي، ومن 5995 درهما إلى القاهرة، ومن 8995 درهما إلى اسطنبول ومن 9995 درهما إلى موسكو ومن 23995 درهما إلى لوس أنجلوس.

ووفق البيان، يتعين على عملاء "طيران الإمارات" إجراء الحجوزات اعتبارا من اليوم وحتى الثاني من فبراير المقبل، للسفر حتى 15 يونيو المقبل، كما يمكنهم الحجز والسفر مع الخيارات المرنة لتغيير المواعيد وتأمين السفر متعدد المخاطر بما في ذلك تغطية "كوفيد-19" مع كل رحلة.