ختام فعاليات مهرجان الهجن الخاص بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار شرم الشيخ

اختتمت اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان سابق الهجن المحلي الذي أقيم بمضمار شرم الشيخ الدولي، خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري، احتفالًا بالذكرى الأولى لافتتاح المضمار.

وشهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات المهرجان، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، و عدد من الوفود من عدة جنسيات مختلفة منها أوكرانيا وبيلاروسيا.

وأقيم المهرجان هذا العام تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، بمشاركة 28 قبيلة من 12 محافظة مصرية، وتسابق خلال المهرجان 1172 هجن من مختلف الفصائل .

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى تنظيم موسم البطولات هذا محليًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة، كونها خاصة بالقبائل البدوية وبدو سيناء، الذين يحرصون على إحياء تراثهم.

وأعلن المحافظ أنه جاري تطوير مضمار الهجن من خلال إنشاء قرية للتراث البدوي، ومضمار للخيل، ليكون إضافة رياضية وصرحًا رياضيًا في مجال رياضة سباقات الهجن والخيول، ومن المقرر أن يجري تنظيم المسابقات والبطولات الدولية التي تجذب وفود السائحين، إضافة لجذب كافة القبائل العربية .

وبدأت فعاليات ختام المهرجان بالسلام الوطني، وذكر أيات من الذكر الحكيم، ثم استعراض طابور الهجن تحمل لافتات لجميع القبائل المشاركة على مستوى محافظات مصر، تلاها عرض البيتش باجي والخيول العربية، وأشواط السباق، واحيا مجموعة من شعراء البادية المهرجان بأنواع مختلفة من الشعر العربي، بالإضافة لفرقة الفنون الشعبية بشرم الشيخ .

وفي نهاية المهرجان قام المحافظ بتسليم الكؤوس والدروع للفائزين، بالإضافة لكأس البطولة الذي قامت القبائل المشاركة في السباق بإهدائه لمحافظ جنوب سيناء، نظرًا لجهوده في إنشاء مضمار الهجن ورعايته للمهرجان .