استبعاد عنصرين من الحرس الأمريكي قبل تنصيب بايدن

أعلن مسؤول أمريكي إبعاد عنصرين من عناصر الحرس الوطني الأمريكي عن مهمة تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بعد العثور على صلات تجمعهما بجماعات يمنية متطرفة.



وقال المسؤول - لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إنه تم استبعاد جنديين من الحرس الوطني من المهمة، بعد أن أكد الفحص الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) إنهما تجمعهما صلات بجماعات متشددة من اليمين المتطرف.



وأشارت الشبكة إلى أن الجنديين ضمن 25 ألف جندياً من الحرس الوطني، الذيين تم إيفادهم إلى واشنطن لتعزيز الأمن قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في أعقاب أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الجاري.