قالت رشا فايز، عضو مجلس النواب، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض بيانًا متزنًا إلى حد ما خلال الجلسة العامة اليوم، لافتة إلى أن البيان تضمن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الجلسة شهدت مناقشة البيان، وتوجيه أسئلة وانتقادات بناءة، إضافة إلى بعض المطالبات من النواب.

ولفتت إلى أن أهم القضايا المناقشة بالجلسة العامة تتعلق بتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ومواجهة المعامل التي تعمل دون ترخيص، ومعاشات شهداء الأطقم الطبية، متابعة أن الوزير كان صدره رحبًا ومتسعًا للاستماع لكل الانتقادات.

وذكرت عضو مجلس النواب أن «عبدالغفار» رد ردودًا مناسبة للأوضاع والظروف التي واجهتها الدولة، خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى إحالة البيان بعد ذلك إلى لجنة التعليم والبحث العلمي للتأكد من صحة ما جاء به.

وأشارت إلى عقد اجتماع للجنة لمناقشة البيان بعد انتهاء وزير التعليم من إلقائه، قائلة إنه من المقرر دعوة رؤساء الجامعات المصرية للجنة لمناقشة رؤاهم وما تم تنفيذه من الخطط بحضور الوزير.

ويواصل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، استعراض برنامج عملهم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تنفيذا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في برنامج العمل.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام المجلس.